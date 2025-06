Potenziamento di vigilanza e controllo per la stagione estiva, con un plus dovuto allo scenario internazionale

Il prefetto della Spezia, Andrea Cantadori, ha presieduto oggi una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza e l’assessore alla Organizzazione dei grandi eventi del Comune della Spezia, Giulio Guerri e Pietro Cimino, e il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti; presenti altresì il comandante interregionale Marittimo Nord, il questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il comandante provinciale dei Vigili del fuoco. “Il Comitato ha disposto il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio durante la stagione estiva – si legge nella nota diramata dalla Prefettura spezzina -, con particolare attenzione alle zone in cui si registrano i maggiori afflussi di turisti e visitatori. In relazione allo scenario internazionale, il Comitato ha deciso, inoltre, il rafforzamento ulteriore, con effetto immediato, dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio”.

Il Comitato si è occupato inoltre delle misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi in vista dei mesi più caldi. “Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco – comunica in merito la Prefettura – potenzierà i servizi di antincendio boschivo ed attiverà, a partire dal 1° agosto, il presidio rurale presso il Parco nazionale delle Cinque Terre che garantirà un pronto servizio di prevenzione antincendio e di soccorso tecnico urgente in un territorio densamente frequentato durante la stagione estiva. La Prefettura, inoltre, emanerà una direttiva rivolta agli enti locali e al sistema provinciale di protezione civile per sensibilizzare e rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi”.

