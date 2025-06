Presentata la relazione del Garante di persone sottoposte a misura di tutela: non solo carcere, attenzione all’assistenza psichiatrica dei giovani

Liguria. Si è tenuta oggi la presentazione della relazione del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che riguarda le attività svolte nel biennio 2023-24 e che analizza non solo i temi legati agli Istituti di pena della Liguria, ma anche quelli relativi ai minori/giovani adulti e alla salute mentale.

“La figura del Garante regionale delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale è un punto di raccordo essenziale tra le istituzioni e i cittadini più fragili, spesso invisibili – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità -. Il lavoro svolto nel monitorare le condizioni di vita, promuovere la tutela dei diritti e favorire percorsi di inclusione e cura, anche in ambito sanitario, costituisce un contributo prezioso per garantire la dignità e il rispetto della persona in ogni contesto. Colgo l’occasione per ringraziare il Garante per il suo prezioso lavoro, la sua partecipazione attiva negli organismi regionali competenti, per la sinergia tra il nostro sistema sanitario e le altre figure di garanzia che, insieme a una costante collaborazione con gli uffici regionali della salute e dell’ambito sociale, sono fondamentali per garantire a tutti, anche ai più deboli, il diritto universale alla salute. Ricordo anche il prezioso lavoro del personale sanitario che opera quotidianamente negli Istituti penali della Liguria ma anche dei professionisti regionali che gestiscono i progetti di reinserimento sociale sia intra murari che extra murari, con la funzione di essere di supporto rieducativo-ludico- di sostegno alla genitorialità- di orientamento lavorativo abitativo e sociale. Solo questi finanziamenti hanno un valore di circa 2.000.000 euro a cui aggiungere le necessarie risorse per garantire le cure (circa 4, 5 mil/anno)”.

