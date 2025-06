Pulizia straordinaria del quartiere di Pegazzano con i ragazzi della Cittadella e Caritas

I ragazzi della ‘Cittadella della Pace’ insieme a volontari ed operatori di Caritas La Spezia, domani 26 giugno, saranno impegnati in una pulizia straordinaria del quartiere di Pegazzano. In una nota si legge: “In particolare ci impegneremo per le zone: del Parco del Colombaio, il parcheggio di Pegazzano, Via XV Giugno fino al Capoline dell’autobus. L’iniziativa è aperta a tutti per informazioni è possibile contattare comunicazione@caritasdiocesana.it anche per segnalare zone o aree da ripulire”. L’appuntamento è alle 7 dal distributore dell’acqua.

