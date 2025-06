Rapallo: servizio rifiuti sotto accusa; contestato il prelievo dalla tassa di soggiorno

Che la decisione della Città metropolitana di unificare la gara per la gestione dei rifiuti nei Comuni del Tigullio non portasse nulla di buono, era nelle previsioni. Perché ogni Comune ha esigenze diverse. A Rapallo il problema è particolarmente sentito e criticato. Stasera in Consiglio comunale l’assessore Eugenio Brasey ha annunciato che le aliquote della Tari resteranno invariate, anzi chi vive solo potrebbe pagare una cifra inferiore; ma in bolletta ci saranno 6 euro in più rispetto all’anno scorso, un Bonus sociale applicato dal governo. I consiglieri Francesco Angiolani, Pier Giorgio Brigati, Gaia Mainieri, Andrea Carannante e Andrea Rizzi, con toni e da angolazioni differenti, hanno posto in evidenza aspetti critici di quello che, più che un servizio, sembra essere un disservizio. Sotto accusa: il non lavaggio dei cassonetti; gli abbandoni dei rifiuti; i cassonetti maleodoranti di Montallegro; l’infelice rapporto costo-servizio; la città sporca; il fatto che non si conosca dove finiscono i rifiuti differenziati; il rapporto costi-servizio; l’utilizzo di sole due spazzatrici anziché le tre del passato; rendere pubblico il calendario degli spazzamenti. Elisabetta Lai; Antonella Aonzo e Franco Parodi hanno ringraziato e difeso la scelta, per far quadrare i conti, di prelevare 200.000 euro dall’imposta di soggiorno. Andrebbe però precisato che ristoranti e strutture ricettive pagano la Tari anche per i loro clienti; non è vero che i turisti paghino l’imposta di soggiorno anche per contribuire al pareggio dei conti Tari.

L’assessore Brasey ha risposto alle domande, ha ringraziato Aonzo e Parodi (Forza Italia) per i loro interventi ed ha comunque ammesso alcune negatività.

