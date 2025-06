Savignone si colora con la Holi Splash Run, appuntamento domenica 29 giugno

Savignone. Si svolgerà domenica 29 giugno 2025 a Savignone – in Valle Scrivia – la “Holi Splash Run – “Corsa colorata”, un running spensierato ricco di entusiasmo per le vie del paese. L’appuntamento con l’estate savignonese è alle 16,00 con ritrovo presso il Parco Comunale, in Via Garibaldi 2, per l’apertura della manifestazione e l’animazione.

Alle 18,00 è prevista la partenza. La Holi Splash Run è adatta a tutti, dalle famiglie ai ragazzi agli adulti. Durante il percorso verranno lanciate polveri colorate ai partecipanti.

