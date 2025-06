Genova. Allarme nel tardo pomeriggio in via Enrico Toti a Staglieno per l’apertura di una voragine sul marciapiede lato monte, poco prima dell’incrocio con via Tortona e piazza Garrassini, all’altezza del civico 7.

Il cedimento ha interessato una porzione nei pressi di un tombino del gas, motivo per cui i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est intervenuti sul posto hanno avviato verifiche per capire se esistano ulteriori problemi di sicurezza. Presente anche la polizia locale.

