Svelate le prime amichevoli dello Spezia, contro Gherdeina e Lecce

Sono state svelate le prime amichevoli dello Spezia, che tra meno di un mese viaggerà verso Santa Caterina Valgardena per il ritiro pre campionato. Il primo impegno sarà il 23 luglio, alle ore 18.30, al “Mulin da Coi”, il campo dove la squadra di D’Angelo si allenerà per tutto il ritiro, contro il Gherdeina, una classica del pre campionato spezzino da ormai qualche anno. Ma oltre alla squadra locale, militante in Eccellenza, domenica 27 luglio lo Spezia affronterà anche il Lecce in amichevole, alle ore 18.00 alla Raiffeisen Arena di Bressanone.

