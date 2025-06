Anche il collegio docenti dell’Isa 8 si schiera contro ogni forma di guerra: “Scegliamo orgogliosamente di essere una scuola di pace”

Anche il collegio docenti dell’Isa 8 della Spezia, con la sola eccezione di una docente che si è astenuta, ha approvato un documento di condanna delle guerre che stanno sconvolgendo Europa, Medio Oriente e non solo.

“Il nostro pianeta è attualmente martoriato da oltre 60 conflitti, tra cui la guerra in Ucraina, il genocidio a Gaza e il recente conflitto tra Israele e Iran che ha visto la discesa in campo anche degli Usa. A Gaza è in corso una pulizia etnica, i civili vengono uccisi dalle bombe, dai proiettili, dalla fame e dalla sete, vengono privati di ogni genere di prima necessità e di cura, subiscono continui spostamenti forzati e nei luoghi in cui dovrebbero essere sicuri, vengono ammazzati.

La corsa al riarmo – afferma il corpo docente – si inserisce perfettamente in questo contesto di conflitto, andando ad amplificare la povertà e le diseguaglianze che caratterizzano il mondo. Il Diritto Internazionale pare non essere più preso in considerazione come strumento di risoluzione dei conflitti e la diplomazia non trova spazi per avviare dialoghi e negoziati di pace.

L’articolo 11 della nostra Costituzione sottolinea che l’Italia ripudia la guerra, basterebbe questo a farci alzare la testa e soprattutto la voce, per chiedere il rispetto del Diritto Internazionale e per chiedere che venga presa una posizione netta dal nostro Paese e dall’Unione europea, che si scelga la strada del dialogo e non quella delle armi.

Come esseri umani non possiamo non indignarci per questa drammatica situazione che vede vittime principali, come al solito, i civili. Come docenti, appartenenti ad una comunità educante ci sentiamo obbligati a fermarci a riflettere anche sulle responsabilità che il nostro ruolo ci impone.

Come docenti abbiamo il privilegio e l’enorme responsabilità di accompagnare nella crescita cittadine e cittadini consapevoli, adulti di domani, educandoli ad un pensiero critico, divergente, capaci di esprimersi con parole non violente e di saper distinguere il bene dal male”.

“Le nostre aule rappresentano perfettamente il mondo in cui viviamo, dove la convivenza di diverse etnie e diverse culture, se educate al rispetto, diventano esempio di reale integrazione.

E’ da qui che crediamo si debba partire, scegliendo con cura linguaggi non discriminanti e non violenti e iniziative che abbiano come valori il rispetto dei diritti umani, la pace, la tutela della dignità umana e dell’ambiente che ci circonda, così come sancito nella Carta dei Diritti dell’Onu, dell’Unione Europea e della Costituzione Italiana, principi che devono continuare ad essere la base della nostra azione educativa.

Come docenti di questo Isa, così come già accaduto da colleghi/e di altri istituti, vogliamo esprimere il nostro dolore e la nostra indignazione di fronte a ciò che sta accadendo nei territori massacrati dai conflitti e ci uniamo nell’intento di non restare in silenzio, non restare indifferenti, ma scegliere da che parte stare e starci con coerenza attraverso il nostro impegno quotidiano. Scegliamo orgogliosamente di essere una scuola di pace!”, concludono gli insegnanti dell’Isa 8.