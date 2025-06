Anticiclonice africano in arrivo da venerdì, verso un aumento delle temperature

Il rapido passaggio sulla nostra regione di una anomalia nella giornata di giovedì favorirà condizioni di instabilità con associata possibilità di fenomeni temporaleschi sui rilievi. A seguire una nuova rimonta anticiclonica di natura africana sul Mediterraneo centro-occidentale porterà giornate soleggiate e un significativo aumento delle temperature fino a fine settimana con annesso disagio fisiologico per caldo. Alla Spezia oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4423m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso.

