Autovelox su Viale XXV Aprile, Torri: “Comune è in possesso dell’attestato di omologazione”

L’autovelox su Viale XX Aprile a Sarzana è omologato, dunque i cittadini non hanno motivo di fare ricorso per l’eventuale annullamento di verbali a loro carico. È quanto sintetizzato in apertura del Consiglio comunale odierno dall’assessore alla viabilità Stefano Torri. Rispondendo ad una specifica interpellanza posta dal capogruppo di Forza Italia Francesco Sergiampietri, il titolare della delega ha sottolineato: “C’è una sentenza della Corte di Cassazione che distingue chiaramente tra omologazione e approvazione. Il tema non riguarda solo Sarzana ma è di carattere nazionale e vale quanto definito dallo stesso Ministero che invita infatti gli uffici competenti ad attenersi alle indicazioni fornite dall’Avvocatura: omologazione e approvazione devono essere tra loro conformi. Per quanto riguarda il nostro Comune – ha aggiunto – siamo in possesso di un attestato di omologazione rilasciato dal soggetto produttore dell’autovelox”. A precisa domanda del consigliere – che si è detto soddisfatto – Torri ha poi ribadito che il tutor di Viale XXV Aprile è omologato.

