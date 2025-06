Balneari, concessioni ancora in bilico: sulle spiagge di Genova spuntano due ricorsi al Tar

Genova. Pendono anche due ricorsi al Tar sulla procedura di assegnazione delle concessioni balneari per le spiagge genovesi, avvenuta tramite una valutazione comparativa a evidenza pubblica che ha visto prevalere in tutti i casi (finora 23) i gestori uscenti. A renderlo noto è stato l’assessore al Demanio marittimo Davide Patrone rispondendo in sala rossa alla prima interrogazione del nuovo ciclo amministrativo, presentata dal suo predecessore Mario Mascia che chiedeva lumi sui provvedimenti di aggiudicazione definitiva.

“Sono state indette 23 procedure, 15 con partecipante il solo attuale concessionario, le restanti 8 con la partecipazione di concorrenti. Attualmente, su quest’ultime, risultano pendenti due ricorsi dinanzi al Tar Liguria – ha spiegato Patrone -. Sono in corso di svolgimento le verifiche di legge, che necessariamente preludono a definitiva aggiudicazione, che avverrà entro la fine della stagione balneare. Questo è l’obiettivo che non recherebbe pregiudizio agli attuali gestori degli stabilimenti balneari e delle relative attività secondarie, i quali hanno avviato la stagione balneare e potranno portarla regolarmente a termine”.

» leggi tutto su www.genova24.it