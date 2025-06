Boissano Atletica Estate: Ilaria Accame sfreccia sui 100, Marco Lingua supera i 64 metri nel martello

Boissano. Va in archivio con un festival della velocità il primo appuntamento con Boissano Atletica Estate 2025.

Condizioni ottimali, con un grado di umidità non elevato e venticello a favore (benchè nella norma) sul rettilineo hanno favorito, sia nelle categorie assolute che in quelle giovanili, l’ottenimento di buoni crono, alcuni di assoluto livello.

Confermati i circa 500 atleti in gara, per una buona edizione dell’evento con organizzazione curata dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

Gran lavoro del Gruppo Giudici Gare che ha gestito in maniera ottimale le oltre 5 ore di manifestazione.

