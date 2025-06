Borghetto Santo Spirito: presentati in Regione i progetti per il nuovo pontile e la riqualificazione di Piazza Libertà

Borghetto S.S. “Questa mattina, insieme al vicesindaco Luca Angelucci, mi sono recato in Regione Liguria per incontrare il presidente Marco Bucci. All’incontro era presente anche l’assessore Marco Scajola. È stata l’occasione per sottoporre alla loro attenzione alcuni progetti strategici che intendiamo realizzare nei prossimi anni per lo sviluppo e la valorizzazione di Borghetto Santo Spirito”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

“Abbiamo illustrato in particolare due progetti simbolici: la bozza del progetto per la riqualificazione di Piazza Libertà, cuore del nostro centro cittadino che finanzieremo con 2.300.000 € già accantonati a bilancio e il nuovo pontile sul mare, che potrebbe diventare il vero fiore all’occhiello del nostro lungomare, trasformandosi in un punto di riferimento turistico e paesaggistico di grande pregio. Il progetto prevede anche la realizzazione di un attracco per natanti fino a 24 mt, una stazione di ricarica per natanti elettrici e, soprattutto, un area predisposta per l’atterraggio degli elicotteri. Un autentico punto di collegamento tra cielo, mare e terra – spiega -. Abbiamo, inoltre, colto l’occasione per ringraziare ufficialmente il presidente e l’assessore Giampedrone per il finanziamento di circa un milione e mezzo di euro, destinato alla riqualificazione di Corso Raffaello. Un’arteria viaria fondamentale del nostro paese, da anni in condizioni di forte degrado, che oggi grazie a questo contributo potrà finalmente rinascere”.

