Camogli: il Marco Polo presente al Premio Fracchia con ‘Ricette d’amore’

Il 24 giugno, presso l’auditorium di Villa Sottanis di Casarza Ligure, nell’ambito della Tavola rotonda dell’ Università degli Studi di Genova Facoltà di Filosofia sul tema ” Cultura, luogo comune” il Prof. Marco Dalmonte e la Dott.ssa Sabina Desiderato responsabile del Premio Letterario Fracchia – hanno consegnato due speciali riconoscimenti all’Istituto Marco Polo e alla scuola Media di Camogli. All’evento erano presenti il Sindaco di Camogli Giovanni Anelli, le docenti Francesca Fonnesu e Marta Riotti.

Le docenti – intervenute sulla necessità oggi di trovare sistemi innovativi per coinvolgere tutti gli studenti – descrivono il lavoro degli studenti come un collage di idee, riflessioni e sogni, la Prof. Riotti ha messo in luce quante e quali siano le sfide che i docenti (di ogni grado scolastico) sono chiamati ad affrontare per coinvolgere i ragazzi. La creatività è una strada da percorrere ed i premi letterari in questo contesto possono essere una buona risorsa.

Il riconoscimento è stato attribuito alla narrazione creativa ” Ricette d’amore” della classe 1H dell’Istituto Marco Polo.

Il messaggio del testo è a vittoria sul pregiudizio rispetto al valore della persona, l’accoglienza di ciò che riteniamo estraneo ai nostri modelli di vita.

Lo sfondo è il linguaggio universale della cucina – non solo “professione” – ma anche condivisione del nostro territorio, gesto sensibile di cura e accoglienza.

