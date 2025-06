Crisi Amt, i sindacati: “Noi lo diciamo dal 2022, ora i lavoratori non paghino il prezzo delle scelte”

Genova. “I dipendenti di Amt non devono pagare il prezzo di scelte che nulla hanno a che fare con il loro quotidiano dovere“, tra l’altro in condizioni peggiori “in primis per la mancanza di organico”. È il messaggio unitario che arriva dai sindacati – Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal – dopo l’allarme del collegio sindacale sullo “stato di crisi” in cui versa l’azienda di trasporto pubblico per le numerose incertezze a livello di bilancio.

Un allarme che i sindacati, oggi, rivendicano di aver lanciato con grande anticipo: “Già dal mese di settembre del 2022, come dimostrabile dai nostri comunicati, abbiamo evidenziato come nelle aziende liguri si avvicinasse una emergenza, sia economica ma soprattutto finanziaria, a causa delle insufficienti contribuzioni pubbliche da destinare al settore, aggravate dalla pesante esposizione finanziaria dovuta alla mole degli investimenti in corso. Spiace constatare come solo ora il collegio sindacale prenda atto della grave crisi finanziaria in cui versa Amt“.

