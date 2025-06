Depuratore Chiavari, M5s: “Messuti oggi contrario, noi non abbiamo mai cambiato idea”

Genova. “Il progetto del mega impianto in colmata lo abbiamo sempre definito per quello che è: sovradimensionato, insostenibile, assurdo. A differenza di tanti esponenti della politica cittadina, non abbiamo mai cambiato idea. Lo stesso non si può dire del sindaco Messuti, che oggi si dichiara contrario al depuratore comprensoriale, ma fino a pochi mesi fa ne difendeva apertamente la realizzazione. Solo dopo la sentenza del Tar, che ha messo nero su bianco l’illegittimità della procedura, il sindaco e l’avvocato Segalerba hanno finalmente iniziato a usare parole di buon senso”.

Così, il deputato M5S Roberto Traversi con il pentastellato Davide Grillo, che a sua volta ricorda come questa sera il tema sarà nuovamente al centro dei lavori d’aula.

» leggi tutto su www.genova24.it