“Estate: voglia di storie d’amore’ con Futuro Aperto. A Sarzana incontro gratuito per ragazze e ragazzi dai 15 ai 17 anni

Tutto quello che vorresti sapere ma pensi di non poter chiedere”, un incontro gratuito con la psicoterapeuta Anna Maria Bertola, dedicato a ragazze e ragazzi dai 15 ai 17 anni d’età. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 2 luglio, dalle 19 alle 22, a Sarzana, in Via Torrione Genovese, numero 9, nella sede dell’associazione culturale “Senza tempo”. Che cosa aspettarsi? Uno spazio sicuro, accogliente e libero dal giudizio, proposto per approfondire, in maniera autentica ed empatica, il tema delle relazioni affettive. L’evento prenderà il via alle 19 con un apericena per tutti i partecipanti, offerto dalla cooperativa sociale “Il Cedro”, realtà fondata da Caritas diocesana La Spezia-Sarzana-Brugnato. Dalle 20, poi, inizierà il momento di dialogo e di condivisione. Anna Maria Bertola accompagnerà i giovani in un confronto aperto, lontano dai banchi e vicino alle emozioni, per affrontare “tutto quello che vorresti sapere, ma pensi di non poter chiedere”, come recita il sottotitolo della serata.

Come per ogni attività di Futuro Aperto, progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, l’ingresso è libero, ma è necessaria la prenotazione, scrivendo all’indirizzo e-mail futuroaperto@caritasdiocesana.it. Per facilitare l’interazione, i posti sono limitati (al massimo 25 adolescenti). L’incontro nasce da un percorso di co-progettazione, promosso da Futuro Aperto con il supporto dei ricercatori di MoCa Future Designers e dell’Università degli Studi di Firenze. Grazie a un ciclo di laboratori sviluppati al liceo “Mazzini” della Spezia, nell’anno 2024-25, sono stati proprio gli studenti a esprimere il desiderio di realizzare un’iniziativa del genere. Una proposta nata dai ragazzi per altri ragazzi, che mette al centro l’ascolto e dà voce ai bisogni della generazione Z.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com