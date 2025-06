Fincantieri, nuova commessa per la Marina militare: altre due navi nel cantiere di Riva Trigoso

Sestri Levante. Nuove commesse per Fincantieri che ha firmato un nuovo contratto per la costruzione di due unità Ppa (pattugliatori polivalenti d’altura) per la Marina militare. Le navi, che andranno a sostituire quelle cedute alla Marina indonesiana, saranno costruite a Riva Trigoso e Muggiano, con consegne previste rispettivamente nel 2029 e nel 2030.

Le unità saranno lunghe 143 metri (fuori tutto), avranno una velocità di 31 nodi e potranno ospitare equipaggi di 171 persone. Saranno dotate di impianti di propulsione combinati con diesel, turbina a gas e un sistema di propulsione elettrica.

» leggi tutto su www.genova24.it