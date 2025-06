Fine giugno, si parla di… luminarie. Il Comune lancia la gara in vista del Natale: impegnati 250mila euro

Parlare di addobbi natalizi cittadini pochi giorni dopo l’esplosione delle temperature estive è sempre strano. Ma in qualche modo è piacevole: rinfresca.

Il Comune ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di allestimento, assistenza tecnica e smontaggio delle luminarie natalizie 2025/2026. Un’operazione che, tutto incluso, richiede di impegnare quasi 250mila euro, pensata per illuminare a festa vie, piazze e rotatorie di tutto il territorio comunale.

La determina, approvata ieri, prevede una gara aperta tramite Mepa, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. In palio c’è la gestione di un allestimento esteso che coinvolgerà il centro, le periferie, i borghi collinari e persino alcune rotatorie strategiche, trasformate per l’occasione in coni luminosi.

