Giovani in Liguria, Bucci: “Nel 2024 arrivati 23mila e partiti in 16mila, soddisfatto del flusso migratorio”

Liguria. Nel 2024 la popolazione ligure nella fascia 18-39 anni conferma una crescita in particolare nella città di Genova.

A comunicarlo la Regione Liguria, citando i dati dell’Istat secondo cui nell’ultimo anno, nella regione, i giovani appartenenti a questa fascia di età sono passati da 312.556 a 316.760, con un saldo positivo di 4.204 unità. Una replica indiretta alla Cgil, che ieri ha lanciato l’allarme in base ai 2.127 i giovani italiani in età compresa tra 18 e i 39 anni (in aumento del +23,4% sull’anno precedente) che nel 2024 hanno deciso di lasciare la Liguria per andare all’estero.

