Gli artisti di Magra records aprono “BeFolk”, la rassegna di live acustici organizzati da Distrò e Pin

Prende il via questa sera “BeFolk”, la rassegna di musica live in formato acustico che andrà in scena tutti i giovedì al Pin sino alla metà di settembre.

Per la serata d’esordio del festival, frutto della collaborazione con lo staff del Distrò, sul palco si alterneranno Francesca Renyer, Michele Viglietti e i Game Birds, tutti artisti di Magra records, etichetta locale indipendente.

Gli appuntamenti estivi, che si svolgeranno dalle 21 a mezzanotte e che si inseriscono nel solco dei live organizzati nel locale di Via Marsala durante la stagione invernale, saranno accompagnati eccezionalmente da un corner nel quale il Distrò proporrà birre artigianali alla spina.

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma del mese di luglio.

