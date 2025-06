Il Pd di Bolano e Ceparana: “La Provincia deve intervenire per riaprire la strada provinciale 11 Bolano – Tirolo”

“La strada provinciale SP 11 Bolano/Tirolo è chiusa al traffico veicolare, a seguito di un significativo cedimento, dal febbraio scorso: sono ormai quattro mesi! A tutt’oggi ci risulta che la Provincia della Spezia non abbia ancora predisposto neppure una progettazione definitiva, che quantifichi in modo chiaro il costo dell’intervento di messa in sicurezza di questa viabilità che interessa numerosi residenti.

Per raggiungere la propria abitazione, gli abitanti sono costretti ad utilizzare una più lunga viabilità alternativa, che definire malmessa è usare un eufemismo, con sbocco ad Albiano Magra.

Troviamo ingiustificabile che quattro mesi di chiusura non siano stati sufficienti alla Provincia per completare la progettazione; figurarsi poi prevedere il finanziamento dei lavori ricorrendo, se necessario, anche ad Enti superiori come Regione Liguria oppure lo stesso Ministero delle Infrastrutture con finanziamenti dedicati ai frequenti danni alluvionali.

La Provincia verifichi subito se esiste la possibilità di dare almeno un minimo di viabilità, eventualmente con un by-pass provvisorio a senso unico alternato.

Il tempo del buonsenso e della pazienza crediamo sia ampiamente scaduto, quindi ci aspettiamo che l’Amministrazione Provinciale si attivi da subito per completare la progettazione definitiva e reperire le risorse necessarie ai lavori”.

Il circolo di Bolano-Ceparana del Partito Democratico

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com