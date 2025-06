La Spezia tiene il timone: l’economia locale tra resilienza e specializzazione

Presentato nel pomeriggio di giovedì alla Spezia il rapporto annuale 2024 “L’economia della Liguria” realizzato dalla Banca d’Italia (consultabile integralmente QUI). Alla presenza delle istituzioni cittadine e militari, sono intervenuti Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia, Raffaella Di Donato, direttrice della sede di Genova della Banca d’Italia, Davide Mazzola, vice presidente vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Davide Revelli e Valentino Bado della Divisione Analisi e Ricerca economica territoriale della sede di Genova della Banca d’Italia, Francesca Cozzani, past president di Confindustria La Spezia e consigliere superiore della Banca d’Italia, e Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. Nel 2024 l’economia italiana ha registrato una crescita contenuta, e la Liguria si è allineata a questo andamento con un incremento del PIL pari allo 0,5%, lievemente al di sotto della media nazionale e in rallentamento rispetto all’anno precedente. Le prospettive restano caute, in un contesto segnato da instabilità geopolitica e commerciale. Il settore industriale ligure si mostra complessivamente stagnante: ore lavorate in leggero aumento, fatturato e investimenti stabili in termini reali. Tuttavia, il dato più critico è quello relativo all’export, che ha subito un calo netto di quasi il 25%. Questo è imputabile soprattutto alla flessione delle componenti più volatili, come navi e prodotti petroliferi, settori storicamente rilevanti per la regione. La provincia della Spezia riflette in parte questa tendenza: l’export totale è sceso del 9,8%, pur con una tenuta delle esportazioni di navi, ma con flessioni nei macchinari e nei metalli, mentre solo i prodotti alimentari hanno registrato un aumento.

Il comparto portuale regionale ha segnato una leggera ripresa nel 2024 (+0,8%), trainata principalmente dal traffico container, in particolare nel segmento transhipment. Tuttavia, il traffico passeggeri è calato sensibilmente, soprattutto per effetto della flessione del turismo crocieristico (-6,1%). Nella provincia della Spezia, si registra un andamento più negativo rispetto alla media regionale: i traffici portuali sono diminuiti dell’1,7%, anche se il traffico container è cresciuto significativamente (+8,7%), segno di una specializzazione e di una dinamicità del porto in questo segmento. Questo dato, in controtendenza rispetto al calo complessivo, evidenzia la resilienza logistica dello scalo spezzino e la sua capacità di mantenere competitività nei traffici globali. Nel settore terziario, la Liguria ha mostrato segnali misti: turismo in lieve crescita (+0,4%), ma limitata alla componente estera, mentre il numero di passeggeri è diminuito, con un impatto negativo sul comparto crocieristico. Nel territorio spezzino, il turismo ha segnato un calo dell’1,1%, soprattutto per la componente italiana. Inoltre, i passeggeri complessivi sono diminuiti dell’11,7%, rafforzando il quadro di difficoltà del comparto turistico-portuale. A livello regionale, le costruzioni hanno beneficiato ancora del PNRR e delle opere pubbliche, nonostante il ridimensionamento del superbonus. Le ore lavorate nelle Casse edili sono cresciute (+3,2%). Anche nella provincia della Spezia il settore ha mostrato una tendenza positiva, con un aumento contenuto delle ore lavorate (tra +0,8% e +1,9%), a testimonianza di un comparto ancora sostenuto dalla spesa pubblica. E che dire del mercato del lavoro: nel 2024 la Liguria ha mantenuto una occupazione stabile e visto calare il tasso di disoccupazione al 5,4%. Alla Spezia, invece, l’occupazione è cresciuta lievemente (+0,9%), ma accompagnata da un leggero aumento della disoccupazione (al 5,2%), probabilmente per l’ingresso di nuova forza lavoro nel mercato. Le condizioni economico-finanziarie delle imprese restano solide: in Liguria l’84% è in utile, la liquidità è elevata e la domanda di credito debole. Alla Spezia si rileva una performance leggermente migliore sul fronte del credito alle imprese (+0,8%) e della domanda di mutui residenziali (+0,2%), a differenza del dato regionale in calo.

