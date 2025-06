Lagaccio, lavori a rilento per la rimessa ex Sati. Ferrante: “L’impresa non è in grado di terminarli”

Genova. Nuovi ritardi in vista per la rimessa ex Sati del Lagaccio, destinata a ospitare un nuovo parcheggio pubblico con 54 posti auto e 18 posti moto in aggiunta agli stalli al piano terra già esistenti in concessione a Genova Parcheggi. “Le notizie non sono positive”, ha esordito oggi in consiglio comunale l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante in risposta a un’interrogazione della consigliera Vittoria Canessa Cerchi del Pd.

“Il cronoprogramma prevedeva 570 giorni lavorativi, a partire dalla consegna definitiva che è avvenuta a marzo 2024 – ha spiegato Ferrante -. Attualmente i lavori all’interno dell’immobile sono in corso, ma procedono a rilento nonostante i numerosi solleciti e diffide effettuate dagli uffici del Comune. Di conseguenza l’amministrazione ha dapprima avviato la contestazione per l’applicazione delle penali previste a contratto per la mancata applicazione delle migliorie proposte in sede di gara e contestualmente è stato ottenuto dal ministero il passaggio del finanziamento da fondi Pnrr a fondi nazionali scongiurando la perdita dello stesso”.

