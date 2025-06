Lavori di Via San Francesco, Borrini: “Non c’è ancora cronoprogramma, valutiamo percorsi alternativi e interventi in più tratte”

“Il Comune di Sarzana non intende autorizzare terzi ad avviare lavori senza prima predisporre un piano articolato che consenta di intervenire in modo efficiente, consapevole e rispettoso del tessuto cittadino”. Così l’assessore Giorgio Borrini che nel corso del Consiglio comunale odierno ha risposto all’interpellanza presentata dal capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi in merito ai lavori di Via San Francesco, già al centro dell’infuocata assemblea dei giorni scorsi. Borrini ha ringraziato il consigliere per aver scelto il confronto istituzionale evitando di “alimentare voci di popolo” e ha spiegato che gli interventi richiesti derivano da necessità manifestate, come noto, dalle due aziende titolari dei sottoservizi: Acam e Italgas. Entrambe hanno espresso l’esigenza di sostituire impianti ormai obsoleti, rendendo inevitabile un’azione strutturale sulla via.

“L’amministrazione – ha sottolineato Borrini – ha chiesto che si intervenga solo dopo la presentazione di un cronoprogramma preciso e dettagliato, che al momento non c’è, in modo da poter predisporre per tempo tutte le misure utili a mitigare l’impatto dei cantieri. Abbiamo anche chiesto di intervenire in modo coordinato e congiunto per quanto possibile”.

