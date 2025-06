Nuova avventura per Alberto Gilardino: l’ex Genoa è il nuovo allenatore del Pisa

Pisa. È tornato Alberto Gilardino: l’ex Genoa è il nuovo mister del Pisa, arrivata poco fa l’ufficialità da parte del club.

Una nuova esperienza per il condottiero rossoblù del ritorno in Serie A nella stagione 2022/2023, chiamato a dicembre dalla Primavera per subentrare a Blessin e riuscito a fare emergere le qualità del gruppo per raggiungere l’obiettivo. Nella stagione successiva un buon anno in massima serie concluso all’undicesimo posto con 49 punti. Lo scorso novembre, invece, l’inizio complicato gli è costato l’esonero venendo sostituito dall’attuale mister rossoblù Patrick Vieira.

