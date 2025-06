Nuovo bonus per mamme lavoratrici: contributo di 480 euro a dicembre

Il Patronato Inapa informa che il nuovo bonus mamme lavoratrici 2025 sarà un contributo diretto di 480 euro in busta paga, riservato a lavoratrici autonome o con contratto a tempo determinato. Il bonus approvato il 20 giugno dal Consiglio dei Ministri verrà erogato in un’unica soluzione a dicembre, destinato a lavoratrici con almeno due figli e Isee fino a 40.000 euro. Ecco i requisiti: lavoratrici autonome (con partita IVA o collaborazioni coordinate); lavoratrici con contratto a tempo determinato; con almeno due figli fiscalmente a carico; con un ISEE non superiore a 40.000 euro. Sono esclusi lavoratrici domestiche e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato che continueranno a beneficiare dell’esonero dei contributi fino a 3mila euro annui. Il bonus è un’erogazione netta una tantum, pensato per le lavoratrici più vulnerabili, come precarie e autonome. Per ricevere maggiori informazioni e prendere un appuntamento per il calcolo del Modello ISEE è possibile rivolgersi presso gli uffici territoriali del Patronato INAPA di Confartigianato, nella sede provinciale in via Fontevivo, 19 Tel. 0187.286668 (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 (Martina Balestrino); e nei punti informativi in centro alla Spezia in via Roma, 88, tel. 0187730938 nella sede di Levanto, Via Viviani, 38/C tel. 0187808518.

