Omicidio Nada Cella, Soracco si difende in aula: “Fui accusato per 14 mesi di omicidio, avrei avuto tutto l’interesse a una soluzione veloce della vicenda”

Genova. Non ha ancora deciso se si sottoporrà o meno a interrogatorio, ma oggi Marco Soracco, imputato di favoreggiamento nell’omicidio di Nada Cella si è difeso punto per punto controbattendo ai testimoni che nel processo hanno rilasciato dichiarazioni che accusano lui e la sua famiglia. “Si è parlato della mia famiglia come di una ‘cupola’, quasi fossi il figlio di Totò Riina quando sono figlio di un’insegnante e di un impiegato del Comune che non faceva più politica dagli anni Settanta”. Soracco ha negato in aula anche qualsiasi rapporto con la Curia di Chiavari. Ha negato ipotetici affari loschi nel suo studio, come raccontato dallo zio di Nada a cui lo avrebbe riferito la nipote un mese prima di essere uccisa: “Hanno fatto molti controlli nel mio studio e nelle nuove indagini hanno sentito molti miei clienti dell’epoca e non hanno trovato assolutamente nulla”.

Soracco ha parlato anche del fermacarte, che secondo l’accusa potrebbe essere stata la prima delle due armi utilizzate per colpire Nada. “Vorrei far presente che questo fermacarte di onice, che era un cilindretto di circa 6 cm di diametro faceva parte di un set con portapenne e posacenere. Io non ho mai usato un fermarcate sulla scrivania e per questo è rimasto come nuovo in un armadio. Fra l’altro il fermacarte ha un feltro nella parte inferiore e se fosse stato utilizzato sarebbero rimaste tracce”.

