Panigaglia, Cavallini: “La politica torni ai suoi doveri. Il Gnl è un rischio sottaciuto”

A 74 anni, con mezzo secolo di vita pubblica alle spalle, Flavio Cavallini non ha smesso di far sentire la sua voce. Ex assessore e consigliere comunale, ex dirigente di Asl 5, ex presidente di Atc spa, attivista sociale, si sta distinguendo come osservatore e interlocutore diretto, soprattutto sul tema della auspicata dismissione del rigassificatore di Panigaglia. Come nel caso della recente lettera inviata al prefetto della Spezia e l’appello rivolto ai consiglieri comunali affinché il sindaco intervenga sul transito delle autobotti cariche di Gnl dalla costa di Ponente a Fossamastra. Nessuna nostalgia del passato, dice, ma la volontà di “risvegliare i concittadini” e richiamare la politica al suo ruolo.

