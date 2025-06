Piano regolatore portuale, il Comune cambia paradigma: “Pretenderemo partecipazione e condivisione”

Genova. Si torna a parlare di Piano regolatore portuale in Sala Rossa, dove la nuova giunta, facendo seguito a quanto anticipato durante la campagna elettorale, cambia paradigma: “Ci auguriamo che la situazione di ADSP si risolva al più presto, con un comitato e un segretario, che possano ripartire i lavori per arrivare a un nuovo PRP e il Comune pretenderà partecipazione attraverso le proprie istituzioni, con i Municipi, e ovviamente coinvolgendo il consiglio comunale nell’elaborazione dei suggerimenti per la redazione del nuovo PRP”.

Questa in sintesi la risposta del vicesindaco Alessandro Terrile all’interrogazione di Filippo Bruzzone, consigliere della Lista civica Salis, in cui chiedeva se “Nel corso del 2025 le strutture del Comune di Genova abbiano avuto interlocuzioni con ADSP e di quale natura, ed in particolare quale sia il percorso di condivisione previsto sia con il consiglio comunale sia con le realtà territoriali per la redazione del nuovo piano”.

