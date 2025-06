Raffaelli: “Giovani verso l’estero, solo politiche di reindustrializzazione e alta formazione possono arginare questo trend”

“Pochi giorni fa ho ritenuto doveroso accendere i riflettori sui problemi della qualità del mercato occupazionale spezzino, attraverso la lettura dei dati pubblicati dalla Camera di commercio.

Numeri che superficialmente paiono positivi, vedendo aumentare la quantità degli occupati, ma che, andando a osservare nel profondo, celano aspetti qualitativi sui quali è impossibile non riflettere. Difatti, più dell’80% dei nuovi rapporti di lavoro saranno con contratto a termine e solo all’8% delle figure ricercate sarà richiesto il possesso della laurea. Aumenta il lavoro, ma aumenta in larga maggioranza lavoro precario e poco retribuito. Oggi questi numeri vanno a fare il paio con i dati pubblicati dall’Istat, riguardanti i giovani spezzini, tra i 18 ed i 39 anni, che lasciano la nostra Provincia per migrare all’estero. Nel 2024 si è registrato un 44% di fughe in più rispetto al 2023, facendo posizionare La Spezia sul podio dei capoluoghi liguri, proprio per l’impennata maggiore. E lo studio ha ad oggetto solamente le partenze verso l’estero, non verso altre Regioni del Paese.

Stiamo lasciando disperdere un patrimonio fondamentale per il futuro della nostra terra, fatto soprattutto di giovani, specializzati professionalmente, che sul territorio in cui sono nati non trovano risposte alle proprie esigenze.

Solo politiche di reindustrializzazione e di sviluppo di alta formazione possono arginare questo trend.

Abbiamo trascorso mesi e anni a chiederle a Regione Liguria e Comune della Spezia. Un ruolo delle amministrazioni pubbliche più attivo nella riconversione delle aree Enel; la maggior messa in rete con il tessuto economico locale di realtà industriali di fama nazionale; lo sviluppo dei corsi di studio al Polo universitario spezzino; una rete commerciale più diversificata e non incentrata solo sul food.

Ma amministrazione comunale e regionale sono rimaste sorde a tali richieste.

Ed oggi cominciamo a scontare gli effetti della loro indifferenza ed incapacità amministrativa”.

Marco Raffaelli

