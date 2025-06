L’estate dei percorsi lirici in Val di Vara, promossi dal Comune di Sesta Godano con la guida artistica di Ileana Guidarini, si apre con l’incontro “Rigoletto, l’Opera del Karma”. I percorsi lirici ormai avviati da tre anni, si sono concretizzati con conferenze, numerosi concerti e in particolare con gli incontri per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Sesta Godano che hanno avuto una ricaduta educativa rilevante. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 28 giugno alle 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Sesta Godano. La dottoressa Daniela Dominutti, delegata artistica e casting manager del teatro dell’Opera di Nizza, racconterà gli intrighi e le emozioni del magico e tragico Rigoletto di Giuseppe Verdi e farà scoprire alcune delle più celebri arie che saranno presentate in occasione del Concerto estivo del 27 luglio, quando giovani artisti daranno vita e voce agli immortali personaggi della più struggente delle opere verdiane.

L’articolo Rigoletto, l’Opera del Karma a Sesta Godano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com