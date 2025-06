Si accende il mercato della B per Antonucci, che non transiterà nemmeno da Spezia

Si riferiva anche a Mirko Antonucci Stefano Melissano quando parlava di alcuni giocatori che “non hanno la smania di tornare allo Spezia“. L’ex fantasista del Cittadella non è stato riscattato dopo il prestito al Cesena, in cui era inserita una clausola di obbligo di acquisto in caso di Serie A, che non si è verificata dopo l’eliminazione dei romagnoli nei playoff contro il Catanzaro. Dopo 39 presenze condite da quattro gol e quattro assist tra campionato e coppa, si è così conclusa l’avventura a Cesena di Antonucci, che dovrà dunque fare ritorno allo Spezia. Ma non per restare.

Lontani i tempi delle dichiarazioni da luna di miele tra lo Spezia ed Antonucci, convinto nell’estate 2023 a sposare il progetto delle Aquile dopo una serie di ottime stagioni a Cittadella. “È stato amore a prima vista”, aveva detto nel giorno della presentazione, dopo che lo Spezia aveva versato 1.7 milioni nelle casse del club veneto. Sembrava l’inizio di una storia che potesse portare il talento romano, fin lì visto a tratti al suo livello più alto, ad un percorso di ascesa in categoria ma invece la sua avventura spezzina è stata un flop totale.

