Torna la 24Ore di Padel, maratona amatoriale per raccogliere fondi: “Così doniamo defibrillatori ai borghi della provincia”

Dopo il grande successo della passata edizione, sabato 28 giugno parte la seconda edizione della 24Ore di Padel organizzata da BluePark Arcola, Padel Sarzana, Padredionisio Sporting Club e Tive6 con l’obiettivo solidale di raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori da donare ai borghi della Provincia della Spezia che ne sono sprovvisti. L’iniziativa prevede per gli abitanti del borgo anche una specifica formazione all’utilizzo dell’apparecchiatura. Chiunque può contribuire partecipando all’iniziativa che avrà inizio ad Arcola alle 14 del 28 giugno e terminerà alla Spezia alle 14 del 29 giugno. Per info vedi locandina.