Università, dalla Regione 900mila euro per 14 borse triennali di dottorato di ricerca

Liguria. Si chiude con esito pienamente positivo la quarta e ultima finestra per il finanziamento di borse triennali di dottorato di ricerca promossa dalla Regione Liguria con il Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+) 2021-2027. Le risorse residue, pari a circa 900mila euro, hanno consentito di finanziare 14 nuove borse di studio dell’Università degli Studi di Genova.

L’iniziativa completa un percorso articolato in tre precedenti finestre temporali, che tra il 2022 e il 2024 hanno messo a disposizione complessivamente 6 milioni di euro per il finanziamento di borse triennali di dottorato. La quarta finestra, attivata dal 2 maggio al 3 giugno 2025, ha rappresentato una nuova occasione per valorizzare l’alta formazione post-laurea e rafforzare il legame tra università e mondo produttivo, attraverso il pieno utilizzo delle risorse residue disponibili.

» leggi tutto su www.ivg.it