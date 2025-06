Campo Ligure, il sindaco contro la ‘movida’ dei giovanissimi: “Gare di moto in piena notte e scorribande”

Genova. Il sindaco di Campo Ligure insorge contro la “movida” dei più giovani. Il primo cittadino Andrea Pastorino nei giorni scorsi ha condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del Comune un lungo sfogo relativo a una serie di episodi e atti vandalici che si sono verificati nel borgo nell’ultimo mese.

“Avrei evitato volentieri questo messaggio e cercherò di essere molto breve nella speranza che possa essere ben compreso e correttamente interpretato soprattutto dalle persone interessate – ha esordito Pastorino – Nell’ultimo mese stiamo assistendo a un aumento di casi di vandalismo in particolare nei confronti di beni pubblici e si sta assistendo ad un costante superamento dei limiti per quanto riguarda le scorribande di giovanissimi (presumibilmente provenienti anche da altri comuni) muniti di moto e di ‘apette’ soprattutto in alcune zone del paese”.

