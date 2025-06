Negli ultimi tempi sono arrivate numerose segnalazioni della presenza di siringhe in più punti del territorio sia in centro alla Spezia che nella spiaggia delle Grazie. Questa mattina in una delle scalinate di Cristo Re sono stati avvistate una carta per siringa, un cappuccio e un secondo cappuccio contenente ancora un ago sporco.

