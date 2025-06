Cinghiali, vietato ‘farsi giustizia da soli’. Il Comune: “I cittadini mantengano puliti i terreni”

L’amministrazione Peracchini “invita la cittadinanza a non intraprendere iniziative personali e a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti alle autorità competenti”. Si torna a parlare dell’emergenza cinghiali alla Spezia dopo l’aumento degli avvistamenti quasi in ogni zona della città. Una convivenza diventata complicata che mal di sposa con la raccolta porta a porta dei rifiuti e che crea gravi pericoli per la circolazione stradale, soprattutto nel periodo estivo in cui la presenza di mezzi a due ruote si moltiplica.

“A seguito di recenti segnalazioni e polemiche relative alla presenza di cinghiali in alcune aree urbane della città, l’amministrazione comunale intende ribadire quanto già stabilito dall’ordinanza sindacale n.66 del 6/08/2022 ancora in vigore la quale incarica gli agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, nonché gli altri soggetti che, in base alla normativa vigente, possano essere coinvolti, di rimuovere i cinghiali adusi a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci, escluso l’abbattimento, in relazione alle circostanze, volte a garantire prioritariamente l’incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l’integrità delle cose”.

