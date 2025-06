Dati e storie: ecco perché le startup italiane hanno sempre più donne al comando

Negli ultimi anni, l’ecosistema delle startup italiane sta attraversando un cambiamento significativo: la crescente presenza femminile ai vertici delle imprese innovative.

Le cifre non sono ancora paritarie e a tratti si rivelano bugiarde, ma i dati di ExpressVPN lasciano intendere un fermento costante. A trainare questa tendenza sono i nuovi modelli culturali, un maggiore accesso alla formazione e una crescente consapevolezza del valore strategico della diversità. Secondo i dati relativi al 2024, le imprese femminili rappresentano il 22,2% del totale mentre solo il 14,26% delle startup innovative è guidato da donne. Le imprenditrici portano con sé esperienze personali forti, una visione attenta all’impatto sociale e ambientale, un approccio inclusivo alla leadership. Spesso queste startup non vivono percorsi verticali tradizionali ma scaturiscono da iniziative nate da bisogni concreti, vissuti in prima persona. È qui che si genera il loro valore autentico e differenziante, capace di generare soluzioni innovative e profondamente in sintonia con i cambiamenti della società.

