Frijia: “Un Palio del Golfo da record e un porto pronto a ripartire con Pisano”

Mentre La Spezia si prepara a celebrare l’edizione numero cento del Palio del Golfo, la macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per trasformare l’estate spezzina in un evento memorabile, tra ospiti istituzionali, spettacoli, concerti e una partecipazione popolare che si preannuncia straordinaria. Ne parliamo con Maria Grazia Frijia, vicesindaco della città, assessore al Palio e alla Portualità, ma anche deputata di Fratelli d’Italia e membro della commissione Trasporti della Camera, che ci guida dietro le quinte di un’edizione storica e ricca di novità.

Un’occasione anche per fare il punto sulla nomina di Bruno Pisano, da poco commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, e destinato a diventarne il presidente: una figura tecnica, espressione del mondo portuale, sulla quale Frijia esprime il suo pieno sostegno.

Abbiamo conferme sugli ospiti che saranno al Palio del Golfo?

“Allora, sicuramente il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci che ha dato conferma, poi ci sarà una delegazione di Bayreuth e quest’anno anche una da Tolone. Poi stiamo invitando un po’ di parlamentari, ministri, sottosegretari, quindi ancora non abbiamo tutte le conferme. Musumeci perché si era preso questo impegno quando già l’anno scorso gli avevamo dato il riconoscimento di Borgataro ad honorem.

Tra l’altro è stato molto gentile perché ci aveva promesso il francobollo ed è stato di parola attivandosi in prima persona. E quando l’abbiamo presentato al Ministero dei Made in Italy insieme ad altri importanti pali italiani, compreso quello di Siena, a raccontare del palio del Golfo è intervenuto proprio lui, rivendicando il suo status di borgataro ad honorem”.

