Già finito il Chichizola-bis: è il nuovo portiere del Modena di Catellani. Il saluto: “Sarete sempre nel mio cuore”

È durata poco più di cinque mesi la seconda avventura spezzina di Leandro Chichizola. Il portiere argentino era tornato allo Spezia dopo otto anni lo scorso gennaio, prelevato dal Parma dopo il secondo infortunio di Fallou Sarr che aveva lasciato Stefano Gori e Diego Mascardi come unici portieri della squadra di Luca D’Angelo. Subito lanciato nella mischia dall’allenatore, Chichizola ha difeso la porta spezzina per undici partite, salvo poi essere relegato a secondo di Gori per il finale di stagione, dopo qualche incertezza.

Ora, nonostante il rinnovo di contratto automatico scattato dopo la qualificazione ai playoff dello Spezia, Chichizola parte ancora, a titolo definitivo. Negli scorsi minuti è stato ufficializzato il suo passaggio al Modena del ds Andrea Catellani, che con Chichizola aveva giocato proprio allo Spezia tra il 2014 e il 2016. Il 35enne argentino ha firmato un contratto biennale e sarà il nuovo titolare degli emiliani, pronti a costruire una squadra competitiva con il nuovo tecnico Sottil in panchina. Chichizola lascia lo Spezia dopo aver superato il traguardo delle 150 presenze in maglia bianca (152 totali, ndr).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com