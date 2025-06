In arrivo un’ondata di calore sulla Liguria, sarà una settimana rovente

Nei prossimi giorni le temperature continueranno ad aumentare anche sulla Liguria a causa dell’effetto combinato di un poderoso anticiclone di matrice africana e venti settentrionali al suolo che, oltrepassando i rilievi appenninici, determineranno un ulteriore riscaldamento per effetto favonico. Lo rende noto Arpal che ha diramato un avviso per ondata di calore.

“Le temperature aumenteranno sia nei valori massimi che in quelli minimi (lo zero termico domani sfiorerà i 6000 mt), ma i valori di umidità saranno bassi. Si tratterà di caldo torrido e non afoso. Nello scenario ad oggi più probabile, i primi segnali di flessione delle temperature si prospettano verso la fine della settimana prossima”, fa sapere l’agenzia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com