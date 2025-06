Incidente in scooter degenera in lite: 40enne fermato in Piazza Concordia

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in Piazza Concordia, nel quartiere di Migliarina, per una lite scoppiata dopo la caduta di uno scooter. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30, quando, per dinamiche ancora in fase di accertamento, un uomo di 40 anni è finito a terra.

La Polizia Locale sta chiarendo l’accaduto per comprendere cosa abbia portato allo scontro con alcuni presenti al momento dell’incidente. Stando a quanto appreso, il 40enne era in forte stato di agitazione. Questa condizione ha richiesto l’ausilio della Polizia di Stato, intervenuta a supporto della Locale. L’uomo è stato bloccato e successivamente accompagnato al comando di Viale Amendola per le formalità di rito e una denuncia.

