Merano: la tua oasi estiva in Alto Adige

Immersa in una conca verdeggiante, Merano si presenta come un rifugio ideale per chi desidera una pausa estiva all’insegna della natura, del relax e della cultura. Nota per il suo clima mite e la vegetazione mediterranea, questa deliziosa città termale riesce a coniugare il fascino dell’ambiente alpino con la leggerezza di una vacanza dinamica e rigenerante. Dalle passeggiate lungo il Passirio ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff, fino ai sentieri che si snodano tra masi e vigneti, Merano e i suoi dintorni offrono un’ampia varietà di esperienze per ogni tipologia di vacanziere: single, coppie, famiglie o gruppi di amici.

Dove soggiornare: comfort e vista panoramica

Scegliere il giusto alloggio è essenziale per vivere al meglio l'atmosfera rilassata di Merano.

Passeggiate e giardini: la natura nel cuore della città

Chi arriva a Merano in estate viene subito colpito dalla cura del verde e dalla possibilità di muoversi a piedi in totale tranquillità. Tra le passeggiate più suggestive ci sono la Passeggiata Tappeiner, affacciata sulla città e circondata da oleandri, cipressi e palme, e la Passeggiata d’inverno, perfetta per chi ama percorsi più brevi e pianeggianti. Non troppo distanti dal centro cittadino, i Giardini di Castel Trauttmansdorff meritano una visita estiva: tra laghetti tropicali, terrazze panoramiche e piante esotiche, si sviluppano oltre 80 ambienti botanici, in continuo mutamento durante la stagione calda.

Eventi, cultura e itinerari nei dintorni

La stagione estiva a Merano è scandita da numerose manifestazioni all’aperto che animano le piazze e i parchi cittadini. Tra gli eventi in programma tra luglio e ottobre 2025 spiccano i concerti di MeranOjazz che si terranno tra l’8 e il 13 luglio.

Per chi è interessato alla tradizione locale, imperdibile è la Festa dell’Uva di Merano, che si terrà dal 18 al 19 ottobre: una celebrazione del raccolto con sfilate in costume, musica tirolese e specialità enogastronomiche.

Merano rappresenta anche un ottimo punto di partenza per escursioni estive. Da qui si può facilmente raggiungere la Val Passiria, ideale per camminate nei boschi e visite a masi storici, oppure la Val d’Ultimo, meno frequentata ma ricchissima di sentieri panoramici e laghetti alpini. Un’altra opzione interessante è la seggiovia panoramica Merano-Tirolo, che in pochi minuti collega Merano a Tirolo, offrendo splendide viste sulla conca meranese e accesso diretto a percorsi escursionistici per ogni livello.

Anche nei dintorni immediati della città si trovano percorsi adatti a tutti, dai sentieri tematici per famiglie alle vie panoramiche per escursionisti esperti, passando per tracciati ciclabili immersi nei frutteti e nei vigneti. Gli appassionati di bicicletta, in particolare, possono approfittare delle ciclabili che collegano Merano con Bolzano e la Val Venosta, attraversando scenari naturali di grande bellezza. Chi invece cerca una giornata di relax assoluto può optare per le Terme di Merano, immerse in un grandissimo parco verde e ideali anche nei giorni più caldi, grazie alle vasche esterne e all’area wellness.