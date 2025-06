Genova. Giochi chiusi anche in Bassa Valbisagno per la giunta municipale. Dopo l’esteso confronto con la coalizione, ad affiancare il presidente Fabrizio Ivaldi saranno ben due componenti esterni, cioè non eletti tra i consiglieri municipali.

Fanno parte della squadra Stefano Boilini (primo degli eletti del Partito Democratico), Barbara Comparini (esponente della Lista Salis e di Linea Condivisa, non candidata per il Municipio) e Federica Arkel (Avs, candidata anche in Comune).

