Orero: “Cure palliative, fantastiche; ma cessato il turno notturno”

Da Emiliano Arata

Scrivo queste poche righe perché venuto a conoscenza di una modifica della turnazione in presenza nelle ore notturne, causa carenza personale, del servizio cure palliative domiciliari che terminerà in presenza alle 0.30 lasciando da li in poi solo servizio telefonico.

Porto semplicemente la mia esperienza personale di aver assistito mia moglie, finché le mie capacità me lo hanno consentito, entro le mura domestiche.

Tutto ciò è stato possibile grazie esclusivamente all’apporto dello staff di cure palliative che ha supportato me e la mia famiglia in ogni momento di necessità, anche durante la notte, ore che naturalmente sono le più delicate.

Solo grazie alla professionalità e alla disponibilità di una equipe, che definire grandiosa è semplicemente riduttivo, ci ha permesso di superare ostacoli difficili, attingendo alla loro competenza professionale, l’amore e il rispetto del malato.

Penso che tante famiglie, come la mia, che hanno avuto il modo (purtroppo…) di entrare a conoscenza di una squadra fantastica, penso fiore all’occhiello dell’Asl 4 Chiavarese, non debbano fare altro che dire grazie.

L’assistenza che lo staff tutto (sia assistenza domiciliare che Hospice) porta ai pazienti, ma anche alle famiglie di essi, è tutto ciò che più prezioso non può essere; lo dico in prima persona avendolo vissuto con mia moglie Elisa e posso attestare che mi ha cresciuto profondamente.

Nella speranza che queste mie parole, dette con il cuore, possano trovare riscontro in un maggiore impiego di risorse umane (personale) per poter sopperire a contingenti difficoltà organizzative, pongo il mio saluto a tutti gli “Angeli di cure palliative dell’ospedale di Chiavari Asl-4.

