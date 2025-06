Primo convegno nazionale sulla cessione dei crediti inesigibili: “Un’opportunità concreta per la finanza locale”

Si è tenuto questa mattina, nella suggestiva cornice di Villa Marigola a Lerici, il primo Convegno Nazionale dedicato a un tema di crescente rilievo per la finanza pubblica: “La cessione dei crediti inesigibili: una nuova opportunità per i Comuni italiani”.

L’iniziativa, promossa da Spezia Risorse S.p.A. e patrocinata dai Comuni di La Spezia e Massa, oltre che da Anci, ha richiamato amministratori locali, tecnici, accademici e parlamentari, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare il nodo strutturale dei crediti deteriorati nei bilanci degli enti locali. L’incontro è stato moderato dal giornalista Mediaset Marco Onnembo.

L’evento si è articolato in tre momenti chiave, a cominciare dalla sessione istituzionale d’apertura che ha visto gli interventi del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, del direttore generale di Spezia Risorse Davide Piccioli, del senatore Mario Borghese, del consigliere nazionale Anci Lorenzo Pascucci, del vicepresidente del Csm tributario Cosimo Maria Ferri e del presidente della Commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com