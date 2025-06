Spezzino riceve una cartella esattoriale da oltre 59mila euro, ma ne doveva pagare meno di 600

Sì è visto recapitare una cartella esattoriale di quasi 60mila euro, ma in realtà la cifra reale sarebbe dovuta essere di poco meno di 600. Accade alla Spezia e il protagonista della vicenda, ancora in corso e per la quale si attendono nuovi sviluppi è Stefano Salvato, ex vigile del fuoco.

“L’altra mattina,” racconta, “ho ricevuto in posta la cartella da pagare, poco prima delle 12 e ho avuto un mancamento perché quanto ricevuto non conteneva abbastanza informazioni per capire il motivo di una cifra da capogiro. Ho inviato una Pec al contatto di riferimento, ma invano: non ho ricevuto risposta. Ho provato poi a chiamare i numeri indicati, ma anche in quel caso senza successo. Era già passato mezzogiorno e non è stato più possibile contattare qualcuno.”

