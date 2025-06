Strade del vino e identità: inaugurata l’edizione 2025 di Liguria da Bere

Taglio del nastro nel pomeriggio per la diciottesima edizione di “Liguria da Bere” che fino a domenica trasformerà Piazza Beverini e Corso Cavour in una vetrina a cielo aperto delle eccellenze vitivinicole regionali. Un evento ormai simbolo dell’estate spezzina, che quest’anno celebra simbolicamente la “maggiore età” puntando ancora di più sull’identità territoriale e sulla qualità. “Liguria da Bere nasce quando il vino smette di essere solo una produzione familiare e diventa qualcosa di certificato, riconosciuto: DOCG, IGT, produzioni che vanno oltre il locale e acquisiscono valore nazionale e internazionale” ha spiegato a margine dell’inaugurazione Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria. “Questa manifestazione ha accompagnato proprio quel passaggio, dando visibilità e importanza a un intero comparto produttivo. Spezia è fortemente centrata nel sistema vitivinicolo ligure, sia per quantità che per qualità delle produzioni. Ma è anche qui che tutto è nato: c’è storia, c’è sensibilità, c’è apertura. Spezia è città Liguria per vocazione e per identità”.

