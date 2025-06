Arte a Fosdinovo per la rassegna “Kaos e La Follia”

Il tutto passa tra le mani di due epici soggetti: il primo Antonio Eugenio Moriconi oggi il sindaco dell’incantevole borgo medievale di Fosdinovo, all’epoca negli anni ottanta era il presidente della Pro Loco e di Paolo Pratali già imprenditore-artista capofila del mitico Gruppo di ricerche culturali & visive Atelier di Carrara, oggi pittore videoperformer e scrittore che si dimena tra le terapie dialitiche e il funesto consumo del geniale immaginario creativo. Furono insieme gli artefici di un eccellente progetto: quello dell’Arte84 che radunava artisti , storici dell’arte e poeti di ogni dove dentro l’indimenticabile gesto del discerno e dell’attesa di un arte sociale dai contorni inconsueti.

Si rinnova dopo 41 anni l’attesa di Kaos Lafollia una rassegna multifunzionale che somma differenti ilarità: Domenica 29 giugno alle ore 18 prenderò l’avvio nella piazzetta antistante la Torre medievale Malaspinina la kermesse curata da Paolo Pratali alla quale sono stati invitati 18 autori che si raccontano i rimandi dei sogni tra pitture, sculture, ceramiche, fotografie e le videoinstallazioni. In esposizione per 14 giorni: Pippo Altomare, Miguel Ausili, Nello Biondi, Giacomo Renato Bisso, Giorgio Bolgioni, Chiara D’Atria, Mario Federico Dell’Amico, Andrea Fagioli, Emanuela Fucecchi, Becky Guttin, Mariella Menichini, Monica Michelotti, Fabrizio Mismas, Yoshin Ogata, Stefano Paolicchi, Andrea Pollastro, Federica Ricca, Piero Scandura.

Il progetto di Kaos LaFollia si completerà in autunno con la presentazione di un’importante memoria scritta da Paolo Pratali che affronta la lettura delle opere dentro un discernito carismatico e antropologico, sorretto da importanti interventi di: Tito Amodei, Giuseppe Benelli, Donatella Beneventi, Abramo Bogazzi, Simone Caffaz, Agostino Cancogni, Dante Casagrande, Guglielmo Achille Cavellini, Vitaldo Conte, Ludovico Corrao, Mimmo Di Cesare, Giorgio Di Genova, Luigi Fontnella, Raffaele Formisano, Davide Lambruschi, Piero Manzoni, Robert Mapplethorpe, Tatsumi Oki, Hiroshi Onhari, A.R. Penck, Arnulf Rainer, Gianni Romeo, Maria Signorelli, Carlo Sergio Signori, Francesco Somaini, Roy Stuart, Roberto Tagliazucchi, Luana Tognini, Mario Verdone, Patrizia Veroli, Andy Warhol.

La mostra, in collaborazione con Università Popolare e Comune di Fosdinovo, sarà visitabile fino al 12 luglio il mattino dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Per ulteriori informazioni e iniziative culturali « paolopratali infoline 350 015 3930″

Punto informazioni del Comune di Fosdinovo,(Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica), che si trova presso la Torre Malaspina, in Piazza Pays des Sauxillange, ai numeri +39 0187 308168 o +39 0187 6807220, oppure via email all’indirizzo turismo@comune.fosdinovo.ms.it.

L’articolo Arte a Fosdinovo per la rassegna “Kaos e La Follia” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com